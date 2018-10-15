برشلونة يخسر خدمات المدافع فيرمايلين لمدة 6 أسابيع

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن مدافعه البلجيكي توماس فيرمايلين سيغيب عن الملاعب لستة أسابيع للإصابة، مما يعني أن كلاً من جيرارد بيكيه وكليمنيت لينجليه سيكونان المدافعين الوحيدين ضمن تشكيلة النادي الكتالوني خلال المباريات المهمة المقبلة.

ولحقت الإصابة بفيرمايلين، الجمعة، خلال مباراة بلجيكا مع سويسرا في بطولة دوري أمم أوروبا ليغادر ملعب اللقاء على الفور.

وانضم فيرمايلين إلى زميله الفرنسي في برشلونة، صامويل أومتيتي، الذي يعاني من آلام في ركبته اليسرى وقد يخضع على إثر هذا لعملية جراحية.

وبغياب فيرمايلين عن المباريات، يواجه برشلونة أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد خوضه مباريات نارية أمام منافسين من العيار الثقيل، مثل إشبيلية وانتر ميلان وريال مدريد.

وتلقى دفاع برشلونة هذا الموسم العديد من الانتقادات بسبب ضعف مستواه، كما يعتبر جيرارد بيكيه اللاعب الوحيد في الفريق الذي لم يخلد للراحة ولو لدقيقة واحدة منذ انطلاق الموسم.

وخلال 8 مراحل مرت من عمر مسابقة الدوري الإسباني، استقبلت شباك برشلونة تسعة أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي دخلت مرمى الفريق طوال النصف الأول من البطولة في الموسم الماضي.