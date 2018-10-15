المدرب الإنجليزي: البداية المبكرة للبريميرليغ غير جيدة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، أن البداية المبكرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم شكلت عاملاً أساسياً في افتقار بعض لاعبيه للتألق، أوتعرضهم للإصابة، وتساءل عن السبب في انطلاق الموسم قبل أقل من شهر من نهاية كأس العالم.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز من أوائل بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، التي انطلقت هذا الموسم، وذلك في العاشر من أغسطس الماضي، وذلك قبل أسبوع من انطلاق دوري الدرجة الأولى في إسبانيا وإيطاليا، وقبل أسبوعين من انطلاق منافسات الدوري الألماني.

ويعتقد ساوثجيت، الذي بلغ فريقه الدور قبل النهائي لكأس العالم في يوليو الماضي، أن لاعبيه وكافة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز يدفعون ثمن عدم الحصول على راحة كافية.

وذكر ساوثجيت، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، قبل مباراة إنجلترا، خارج ملعبها أمام إسبانيا، في دوري الأمم الأوروبية الإثنين، أنه لا يعرف لماذا بدأ الدوري مبكراً للغاية، لكن هذا ما حدث وهذا موقف صعب حقاً على الأندية، بعض الفرق لم يكن بوسعها إكمال تشكيلتها، فتوتنهام كان يمتلك الكثير من اللاعبين الذين شاركوا في الدور قبل النهائي لكأس العالم، قبل أن يضطر لإشراك هؤلاء مباشرة في المباريات، هذا موقف مستحيل بالنسبة لكافة المدربين.

وتحتل إنجلترا قاع ترتيب المجموعة الرابعة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية مع كرواتيا، برصيد نقطة واحدة، لكل منهما عقب تعادلهما سلبياً، الجمعة الماضي، وهو ما يجعل مواجهة إسبانيا متصدرة المجموعة في غاية الأهمية لمشوار الضيوف لتجنب الهبوط للمستوى الثاني.

وسيلعب ساوثجيت بدون المدافع جون ستونز، ولاعب الوسط جوردان هندرسون، بسبب الإيقاف، وسيحل جو جوميز وهاري وينكس محل الثنائي الموقوف.