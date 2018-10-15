دجوكوفيتش يصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبي التنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضيق النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الخناق على الإسباني رافاييل نادال، بعد أن احتل المركز الثاني بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وحقق دجوكوفيتش البالغ من العمر 31 عاماً، إنجازاً غير مسبوق، بإحراز لقب بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة للمرة الرابعة، إثر تغلبه في النهائي على الكرواتي بورنا كوريتش 6 - 3 و6 - 4.

وتوج دجوكوفيتش بثلاثة ألقاب كبيرة متتالية، ليتخطى النجم السويسري روجيه فيدرر وينتزع المركز الثاني في التصنيف.

ويمتلك دجوكوفيتش فرصة انتزاع الصدارة قبل نهاية الموسم، علماً بأنه كان يحتل المركز الـ 22 حتى مايو الماضي.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لم يسبق لأي لاعب الصعود من المركز الـ 22 إلى صدارة التصنيف العالمي خلال نفس الموسم.

وظل الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو، الذي انسحب أمام كوريتش في بطولة شنغهاي بسبب إصابة في الركبة، في المركز الرابع بالتصنيف.

ترتيب اللاعبين

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 7660 نقطة.

الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 7445 نقطة.

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6260 نقطة.

الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الرابع برصيد 5860 نقطة.

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 5025 نقطة.

الكرواتي مارين سيليتش في المركز السادس برصيد 4185 نقطة.

النمساوي دومينيك ثيم في المركز السابع برصيد 3825 نقطة.

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الثامن برصيد 3775 نقطة.

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز التاسع برصيد 3440 نقطة.

الأميركي جون إيسنر في المركز العاشر برصيد 3290 نقطة.