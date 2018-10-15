البرازيل تستعد للقاء الأرجنتين في البطولة الدولية الرباعية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يوم واحد يفصلنا عن فصل جديد من ملحمة أحد أهم العداوات الكروية في العالم، منتخبا البرازيل والأرجنتين، حيث يلتقيان في البطولة الدولية الرباعية المقامة في السعودية.

ولعب كلا المنتخبان مباراةً تمهيدية قبل هذا اللقاء في السعودية، إذ شارك المنتخب الأرجنتيني في مباراة مع نظيره العراقي، اختتمها بـ 4 أهداف نظيفة لصالحه، بينما شارك المنتخب البرازيلي في مباراة مع نظيره السعودي حسمها لصالحه بهدفين نظيفين.

ولعب المنتخب الأرجنتيني بدون ليونيل ميسي، وغونزالو هيغوين، وسيرجيو أغويرو، لكن أداء ديبالا كان كافياً لتعويض غياب عمالقة المنتخب.

المنتخب البرازيلي سيعول كثيراً على نجم باريس سان جيرمان، نيمار، لقيادة خط الهجوم في اللقاء.