في السعودية

البرازيل تستعد للقاء الأرجنتين في البطولة الدولية الرباعية

  • الإثنين 15, أكتوبر 2018 في 11:13 ص
  • جانب من لقاء البرازيل والسعودية في البطولة الرباعية
    جانب من لقاء البرازيل والسعودية في البطولة الرباعية
أجرى المنتخب البرازيلي حصة تدريبية في ملعب الأمير محمد بن عبد الله الفيصل، في جدة، قبل لقاء الثلاثاء، الودي، مع الأرجنتين، ضمن البطولة الدولية الرباعية.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
يوم واحد يفصلنا عن فصل جديد من ملحمة أحد أهم العداوات الكروية في العالم، منتخبا البرازيل والأرجنتين، حيث يلتقيان في البطولة الدولية الرباعية المقامة في السعودية.
 
ولعب كلا المنتخبان مباراةً تمهيدية قبل هذا اللقاء في السعودية، إذ شارك المنتخب الأرجنتيني في مباراة مع نظيره العراقي، اختتمها بـ 4 أهداف نظيفة لصالحه، بينما شارك المنتخب البرازيلي في مباراة مع نظيره السعودي حسمها لصالحه بهدفين نظيفين.
 
ولعب المنتخب الأرجنتيني بدون ليونيل ميسي، وغونزالو هيغوين، وسيرجيو أغويرو، لكن أداء ديبالا كان كافياً لتعويض غياب عمالقة المنتخب.
 
المنتخب البرازيلي سيعول كثيراً على نجم باريس سان جيرمان، نيمار، لقيادة خط الهجوم في اللقاء.