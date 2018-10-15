المنتخب الإيطالي يخطف فوزاً ثميناً من بولندا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أنعش المنتخب الإيطالي آماله في التأهل إلى نهائيات بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه المنتخب البولندي 1 / صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

ويدين المنتخب الإيطالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريستيانو بيراجي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المنتخب البرتغالي المتصدر، فيما توقف رصيد منتخب بولندا عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.