استقالة مفاجئة لـ "كوزاك" المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، أن يان كوزاك المدير الفني للمنتخب السلوفاكي قد أعلن استقالته من منصبه.

ووصف الاتحاد خطوة الاستقالة بأنها "قرار مفاجئ" من جانب كوزاك، وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها في هذا المنصب.

وكان المنتخب السلوفاكي خسر بهدف مقابل هدفين أمام نظيره التشيكي، السبت، في المباراة التي أقيمت بينهما في المرحلة الثانية للمجموعة الأولي للمستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لتحتل سلوفاكيا المركز الأخير في مجموعتها.

وسيتولى المدرب المساعد شتيفان تاركوفيتش قيادة المنتخب السلوفاكي فنياً في مباراته الودية أمام المنتخب السويدي الثلاثاء.

وكانت سلوفاكيا تمكنت في 2016 تحت قيادة كوزاك من التأهل لبطولة أوروبا، وذلك لأول مرة لها كمنتخب مستقل بعد انقسام تشيكوسلوفاكيا السابقة في 1993، وودع المنتخب البطولة آنذاك في دور ثمن النهائي أمام المنتخب الألماني بعد أن خسر بثلاثة أهداف نظيفة.