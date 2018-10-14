المنتخب البرتغالي يمزق شباك مضيفه الإسكتلندي ودياً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اكتسح المنتخب البرتغالي مضيفه المنتخب الإسكتلندي، بنتيجة 3 / 1 في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي هيلدر كوستا في الدقيقة 43 وايدير لوبيز في الدقيقة 73 وبروما في الدقيقة 84، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الأسكتلندي ستيفين نايسميث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة المنتخب الإيطالي يوم 17 نوفمبر المقبل ثم المنتخب البولندي بعدها بثلاثة أيام في بطولة دوري أمم أوروبا.