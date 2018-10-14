كوسوفو يتعادل مع جزر فارو وأذربيجان مع مالطا بدوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء منتخب جزر فارو مع ضيفه منتخب كوسوفو في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة بالقسم الرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي شهدت أيضاً تعادل أذربيجان مع ضيفتها مالطا بالنتيجة ذاتها.

وواصل منتخب كوسوفو صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أذربيجان، فيما ارتفع رصيد جزر فارو إلى أربع نقاط في المركز الثالث وظلت مالطا في مؤخرة الترتيب بنقطتين.

وفي مدينة تورسهافن عاصمة جزر فارو، بادر ميلوت ريشكا بالتسجيل لكوسوفو مبكراً في الدقيقة التاسعة، غير أن ريني بونسين أدرك التعادل لجزر فارو في الدقيقة 50.

وفي المباراة الأخرى، تقدمت مالطا بهدف جاء عبر زاتش مسكات في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل مقصد عيسييف لأذربيجان في الدقيقة 53.