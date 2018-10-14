المدافع بواتينج يغيب عن لقاء فرنسا في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن جيروم بواتينج مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم لن يتمكن من المشاركة في مباراة المانشافت أمام المنتخب الفرنسي بعد غد الثلاثاء بسبب مشاكل عضلية.

وكان بواتينج البالغ من العمر (30 عاماً)، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع شارك في مباراة فريقه أمام المنتخب الهولندي التي أقيمت في امستردام مساء أمس السبت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز الطواحين بثلاثة أهداف نظيفة.

ونظراً لأن المدير الفني للمنتخب الألماني يوأخيم لوف لم يلجأ إلى تغييره فقد استمر بواتينج في اللعب حتى نهاية المباراة وهو يعاني هذه المشاكل.

وأوضح الاتحاد الألماني أن بواتينج غادر أمستردام وأنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة المنتخب الألماني أمام بطل مونديال روسيا 2018.