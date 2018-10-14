صربيا تخطف نقطة التعادل السلبي من رومانيا بدوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء منتخب رومانيا مع ضيفه منتخب صربيا في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة بالقسم الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وظل المنتخب الصربي في الصدارة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب رومانيا، الذي يحتل المركز الثاني مؤقتاً، بفارق نقطتين أمام منتخب الجبل الأسود، صاحب المركز الثالث، الذي يواجه مضيفه منتخب ليتوانيا.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.