منتخب إسبانيا يتطلع للعبور إلى نهائيات دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يسعى منتخب إسبانيا لحسم التأهل إلى نهائيات دوري أمم أوروبا، عندما يستضيف إنجلترا على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتعين على المنتخب الإسباني الذي فاز بمبارياته الثلاث حتى الآن منذ أن استلم تدريبه لويس إنريكي بعد مونديال روسيا 2018، تجديد الفوز على إنجلترا التي هزمها 2-1 على ملعب ويمبلي في لندن في سبتمبر الماضي، لكي يضمن مقعده مبكراً في النهائيات القارية.

وسحقت إسبانيا كرواتيا وصيفة كأس العالم الأخيرة بسداسية نظيفة أيضاً ضمن هذه التصفيات.

ويعتبر ملعب إشبيلية فأل خير على لا روخا لأنه فاز في 12 من أصل 13 أقيمت عليه، كما أن المنتخب الإسباني لم يخسر أي مباراة من 90 دقيقة منذ كأس أوروبا 2016، ولم يخسر أيضاً في مباراة رسمية على أرضه منذ سقوطه أمام اليونان في التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2004.

واستعد المنتخب الإسباني بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة إنجلترا باكتساحه خارج ملعبه ويلز 4-1 الأسبوع الماضي، علماً بأن المدرب أراح بعض لاعبيه الأساسيين.