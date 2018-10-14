ميك شوماخر يتوج بلقب بطولة أوروبا للفورمولا 3

الشارقة 24 – أسعد خليل:





حصد ميك شوماخر، نجل أسطورة سباقات الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر، لقب بطولة أوروبا لسباقات الفورمولا 3 على حلبة هوكنهايم.

وعبر ميك عن رغبته بخوض مسيرة في الفئة الأولى، على غرار والده صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في بطولة العالم، 7 مرات.

وبعد بداية بطيئة، سيطر شوماخر على النصف الثاني من الموسم بعد إحرازه لقب 5 سباقات الشهر الماضي، كما صعد على المنصة 13 مرة من أصل 29 سباقاً في هذا الموسم.

وبإحرازه لقبه الأول في الفورمولا 3، ضمن شوماخر رخصة "سوبر" من الاتحاد الدولي للسيارات الأساسية للقفز إلى الفورمولا 1، ليسير على خطى والده المتوج باللقب قبل 28 عاماً.