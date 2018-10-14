هولندا تعطل الماكينات الألمانية في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لقن منتخب هولندا درساً قاسياً لضيفه الألماني وتغلب عليه 3 /صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بهدف للطواحين الهولندية في الدقيقة 30، ثم أضاف ممفيس ديباي لاعب وسط ليون الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 86 واختتم جيورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق منتخب هولندا فوزه الأول ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط محتلاً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف منتخب فرنسا المتصدر، فيما تذيل منتخب ألمانيا الترتيب بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة.