إيطاليا لاستعادة نغمة الانتصارات من بوابة بولندا في "دوري الأمم"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد غيابها عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، تجد إيطاليا نفسها في وضع حرج أخر رغم التغيير الذي أجرته في الإدارة الفنية للمنتخب، وذلك لأن خسارة الأحد أمام مضيفتها بولندا ستجعلها تهبط إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعدما بدأ حقبة المدرب الجديد روبرتو مانشيني بفوز ودي على السعودية 2-1 في مايو الماضي فشل المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز لخمس مباريات متتالية، آخرها ودية الأربعاء على أرضه ضد أوكرانيا (1-1).

ويجد "الأزوري" نفسه في المركز الأخير في المجموعة الثالثة من المستوى الأول للبطولة القارية بعد جولتين على انطلاقها، بنقطة واحدة حصل عليها من تعادله في المباراة الأولى على أرضه ضد بولندا بالذات (1-1)، قبل أن يخسر مباراته الثانية ضد البرتغال (صفر-1).

وستكون مباراة الأحد مصيرية للمنتخبين لأن الخاسر فيها سيهبط بشكل مؤكد إلى المستوى الثاني، ما سيعمق جراح الإيطاليين بشكل خاص.

وعاد إلى تشكيلة "الأزوري" لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي، فيما استبعد المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي الذي استدعي إلى المنتخب الشهر الماضي للمرة الأولى منذ الخروج المُخيب من الدور الأول في كأس العالم 2014.