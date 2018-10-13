الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو يعتزل كرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

وضع اللاعب أنطونيو كاسانو، حداً لمسيرته الكروية بشكل نهائي، وذلك بعد أيام على بدء التمارين، مع فريق الدرجة الثالثة فيرتوس إنتيلا.

وهي المرة الثانية التي يعتزل فيها اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، اللعب بعد أيام معدودة على انضمامه إلى فريق جديد، إذ سبق له أن اعتزل ثم عاد عن قراره، بعد توقيعه لهيلاس فيرونا في 2017، قادماً إليه من سمبدوريا.

وخلافاً لما حصل مع هيلاس فيرونا عام 2017، لم يوقع نجم روما السابق مع فيرتوس إنتيلا، بل كان يتمرن معه على سبيل التجربة، للوقوف على جاهزيته، لاسيما أن مباراته الرسمية الأخيرة تعود إلى مايو 2016.

وسجل كاسانو 139 هدفاً مع 91 تمريرة حاسمة، في 515 مباراة، على جميع المستويات، بينها 10 في 39 مباراة خاضها مع المنتخب الإيطالي الأول.

وكان فيرونا النادي الثامن في مسيرة كاسانو، لكن يبقى روما وريال مدريد الإسباني، والجاران اللدودان ميلان وانتر، أبرز محطات مسيرته التي بدأت عام 1997 مع الفرق العمرية لباري.

وأحرز كاسانو ألقاباً عدة خلال مسيرته، فتوج بطلاً للدوري الإسباني مع ريال عام 2007، وللدوري والكأس السوبر الإيطاليين مع ميلان عام 2011، فيما كان لقبه الوحيد مع روما أبرز محطاته من حيث الأداء الفردي، بالكأس السوبر عام 2001.

ودافع كاسانو عن ألوان سمبدوريا مرتين، الأولى بين 2007 و2011 والثانية بين 2015 و2017، كما مر ببارما حيث لعب من 2013 حتى 2015.