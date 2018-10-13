النجم تيري هنري مدرباً لنادي موناكو الفرنسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي موناكو الفرنسي، تعيين الدولي السابق تييري هنري، مدرباً له خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

وسيكون موناكو أول اختبار لهنري كمدير فني، بعد أن عمل منذ 2016 كمساعد للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، في منتخب بلجيكا، علماً بأن أسطورة أرسنال الإنجليزي، رفض في أغسطس الماضي، عرضاً للإشراف على النادي الفرنسي الآخر بوردو.

وتواجد هنري للمرة الأخيرة مع المنتخب البلجيكي، مساء الجمعة، في المباراة التي فاز بها على سويسرا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية، وهو بقي بعد المباراة على أرضية الملعب من أجل وداع اللاعبين، الذين ظهر التأثر عليهم.

ويعود هنري إلى الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية عام 1994، وبقي في صفوفه حتى 1999، وأحرز معه لقب الدوري المحلي 1997.