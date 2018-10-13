منتخب البيرو يكتسح نظيره التشيلي ودياً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد منتخب بيرو لكرة القدم، تماسكه ونضجه، وحقق فوزاً كبيراً وثميناً بنتيجة 3 – صفر، على منتخب تشيلي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على إستاد "هارد روك"، في ميامي بالولايات المتحدة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم افتتح منتخب بيرو التسجيل في المباراة، بهدف من النيران الصديقة، حيث أحرزه إنزو روكو نجم منتخب تشيلي، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف بدرو أكينو الهدفين الآخرين، لمنتخب بيرو في الدقيقتين الـ 74 والـ 86 علماً بأن هدفه الأول جاء بعد 30 ثانية فقط من نزوله بديلاً.