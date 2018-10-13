المنتخب الأرجنتيني يستعد للقاء البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يلتقي منتخب الأرجنتين بأحد أفضل منتخبات العالم، في جدة، الثلاثاء، في البطولة الرباعية الدولية الودية التي تستضيفها السعودية في الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الجاري، وفي مباراة تتجه إليها أنظار الملايين.

وتمثل هذه المباراة فرصةً لمنتخبي الأرجنتين والبرازيل لقياس مستوى تقدمهما منذ كأس العالم.

لم تستطع الأرجنتين الوصول أبعد من دور الـ 16 في كأس العالم لتخرج على يد المنتخب الفرنسي، ليقال خورخي سامباولي من تدريب المنتخب ويتولى ليونيل سكالوني مهمة التدريب خلفاً له.

ورغم غياب ميسي عن المباراة إلا أن لاعبي المنتخب الأرجنتيني يحملون مواهب لا يستهان بها من سيرجيو أغويرو، إلى ماورو إيكاردي، وحتى باولا ديبالا، وكثيرين غيرهم.