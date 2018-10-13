طبيب المنتخب المصري يكشف حجم إصابة محمد صلاح

الشارقة 24 – محمود علي:

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي قد يغيب عن مواجهة سوازيلاند يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد إصابته في الفوز 4-1 على الفريق ذاته مساء الجمعة.

وتعرض صلاح للإصابة قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي أقيمت في القاهرة ليخرج من الملعب بعد انتهاء التغييرات الثلاثة للمنتخب المصري.

وأضاف أبو العلا، أن صلاح يخضع في الوقت الحالي للفحص بالأشعة اللازمة لتحديد مدى إصابته، وأن التشخيص المبدئي أكد تعرضه لشد خفيف في العضلات، لن يمكنه من السفر مع الفريق إلى سوازيلاند، وأن نتيجة الأشعة ستحدد بشكل قاطع مدة غيابه عن المباريات.

ومن جهته، أشار المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر، إلى أنه ينتظر تقرير طبيب المنتخب لمعرفة مدى إصابة محمد النني وموقفه من المشاركة في مباراة العودة، لكنه أكد غياب عمرو طارق لإصابته في العضلة الأمامية.