منتخب إنجلترا يواصل نزيف النقاط في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أهدر المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فرصة تحقيق الفوز الأول له في القسم الأول بمسابقة دوري أمم أوروبا، وسقط في فخ التعادل السلبي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في هذا القسم من المسابقة.

ولم يكن التعادل مفيداً لأي من الفريقين في هذه المواجهة المكررة لمباراتهما في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا حيث أهدر كل منهما فرصة تحقيق الفوز الأول له في البطولة.

وحصد كل من الفريقين نقطته الأولى في البطولة ليقتسما المركز الثاني في المجموعة التي يتصدرها المنتخب الإسباني برصيد ست نقاط بعد مباراتين فقط لكل فريق في المجموعة، ويتفوق المنتخب الإنجليزي على نظيره الكرواتي بفارق الأهداف فقط.