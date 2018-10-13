مصر تكتسح آي سواتيني برباعية في تصفيات أمم أفريقيا

الشارقة 24- محمود علي:

فاز المنتخب المصري على ضيفه منتخب أي سواتيني (سوازيلاند سابقاً) 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد اي سواتيني عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله أحمد المحمدي في الدقيقة السابعة، وأضاف عمرو وردة الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 30 سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الرابع.

وسجل منتخب اي سواتيني هدف الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق سابيلو جاميتزي.