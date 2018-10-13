البرازيل تتخطى بصعوبة السعودية في الدورة الرباعية الودية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتزع المنتخب البرازيلي فوزاً صعباً من مضيفه السعودي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في البطولة الرباعية الدولية الودية التي تستضيفها السعودية في الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة 42، وأضاف أليكس ساندرو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وأنهى المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد العويس حارس المرمى في الدقيقة 84.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي يوم الإثنين المقبل، فيما يلعب المنتخب البرازيلي مع نظيره الأرجنتيني.