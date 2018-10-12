نهاية الشهر الجاري

النجم الهولندي فان باستن يستقيل من منصبه في "الفيفا"

  • الجمعة 12, أكتوبر 2018 في 10:56 م
  • ماركو فان باستن
    ماركو فان باستن
أكد النجم الهولندي ماركو فان باستن، أنه سيترك منصبه كمدير تطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا " مع نهاية الشهر الجاري.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الهولندي ماركو فان باستن سيتنحى من منصبه كمدير تطوير في الفيفا بنهاية الشهر الجاري.
 
وانضم فان باستن البالغ من العمر (53 عاماً) للفيفا في 2016 مع ملخص برئاسة جميع المجالات التقنية بداية من الابتكار التكنولوجي لكرة القدم وحتى التحكيم.
 
تم تجاهل بعض أفكاره مثل إلغاء العمل بنظام التسلل وإحلال ركلات التماس بدلاً من رميات التماس. 
 
لكنه كان من بين المشاركين في تقديم تقنية حكم الفيديو المساعد التي استخدمت في كأس العالم 2018، وسيتم العمل بها قريباً في دوري أبطال أوروبا.
 
وأشار المهاجم السابق إلى أن سبب رحيله يرجع إلى رغبته في قضاء بعض الوقت مع أسرته في أمستردام.