الصربي دجوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي بطولة شنغهاي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، تقدمه في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، ببلوغه نصف النهائي على حساب الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، بفوزه عليه 7 - 6 "7 – 1" و6 - 3 ضمن منافسات دور الثمانية.

وشهدت المجموعة الأولى للمباراة، منافسة شرسة بين اللاعبين، ولم ينجح أحدهما في كسر إرسال منافسه، ثم نجح دجوكوفيتش 31 عاماً، في فرض هيمنته على المجموعة الثانية، منذ بدايتها، ليحسم المباراة وبطاقة التأهل خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور قبل النهائي، مع الألماني ألكسندر زفيريف، الذي صعد إثر تغلبه على البريطاني كايل إدموند 6 - 4 و6 - 4 .