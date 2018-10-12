على حساب أندرسون

الصربي دجوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي بطولة شنغهاي

  • الجمعة 12, أكتوبر 2018 في 6:32 م
  • نوفاك دجوكوفيتش
    نوفاك دجوكوفيتش
تأهل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى نصف نهائي بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، بفوزه على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتين دون رد.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، تقدمه في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، ببلوغه نصف النهائي على حساب الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، بفوزه عليه 7 - 6 "7 – 1" و6 - 3 ضمن منافسات دور الثمانية.
 
وشهدت المجموعة الأولى للمباراة، منافسة شرسة بين اللاعبين، ولم ينجح أحدهما في كسر إرسال منافسه، ثم نجح دجوكوفيتش 31 عاماً، في فرض هيمنته على المجموعة الثانية، منذ بدايتها، ليحسم المباراة وبطاقة التأهل خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.
 
ويلتقي دجوكوفيتش في الدور قبل النهائي، مع الألماني ألكسندر زفيريف، الذي صعد إثر تغلبه على البريطاني كايل إدموند 6 - 4 و6 - 4 .