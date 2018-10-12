الطلقة "بولت" يفتتح سجله التهديفي في ملاعب كرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

افتتح العداء السابق الجامايكي يوسين بولت، سجله التهديفي على ملاعب كرة القدم، بإحراز ثنائية قاد بها فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي، إلى الفوز على فريق الدرجة الثانية ماكارثر ساوث ويست يونايتد 4 – صفر، في مباراة خيرية.

وشارك بولت ضمن التشكيل الأساسي لفريق مارينرز، للمرة الأولى خلال الفترة التجريبية التي يقضيها حالياً ضمن صفوف الفريق، تمهيداً لبداية مسيرة احترافية في عالم كرة القدم، بعد سجل حافل بالإنجازات والألقاب الأولمبية، التي حققها خلال مسيرته كعداء.

ويتواجد بولت ضمن صفوف مارينرز منذ أغسطس، حيث يلعب كمهاجم، وقد أضاع العديد من الفرص التهديفية، قبل أن يفتتح سجله التهديفي الجمعة.

وسجل بولت هدفه الأول في الدقيقة الـ 56 من المباراة، حيث راوغ أحد المدافعين، ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى، وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وأشعل بولت هتافات الجماهير الحاضرة، كما تلقى العداء السابق المتوج بـ 8 ذهبيات أولمبية، التهنئة من زملائه بفريق مارينرز إثر الهدف الأول له، في المباراة الخيرية، التي خصصت عائداتها لمكافحة مرض باركنسون.

وقبل أن يجرى استبداله في الدقيقة الـ 75، أضاف بولت الهدف الثاني له، مستغلاً ارتباكاً دفاعياً للفريق المنافس.