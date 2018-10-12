الاتحاد الآسيوي يعتمد تطبيق "التبديل الرابع" بـ "كأس آسيا"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه سيسمح بمشاركة لاعب احتياطي رابع خلال كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل في حال ذهبت المباريات إلى وقت إضافي.

ويأتي هذا القرار بعد التغيير في قوانين اللعبة وهو ما حصل أيضاً في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بيان "أنا واثق من أن القوانين الجديدة ستزيد من إثارة أهم بطولة للمنتخبات الوطنية وتعزز من طموح الاتحاد الآسيوي ليكون في طليعة الاتحادات القارية في العالم".

وسيطبق هذا القرار أيضاً في بطولة آسيا لفئة تحت 19 عاماً التي تنطلق الأسبوع المقبل في إندونيسيا بالإضافة إلى بطولة آسيا للسيدات تحت 19 سنة العام المقبل وبطولة آسيا للشباب تحت 23 عاماً في تايلاند عام 2020.