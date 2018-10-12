منتخب إسبانيا يواصل نتائجه الجيدة في عهد إنريكي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أحرز باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، ثنائية قاد بها المنتخب الإسباني إلى الفوز على منتخب ويلز 4 / 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بين الفريقين.

وخاض منتخب ويلز المباراة في ظل غياب نجمه الأبرز جاريث بيل الذي يعاني من إجهاد عضلي، وقد ظهر أثر غياب اللاعب، نجم ريال مدريد الإسباني، وهو ما منح منتخب إسبانيا فرصة الفوز بنتيجة كبيرة في كارديف.

وافتتح باكو ألكاسير التسجيل للمنتخب الإسباني بعد سبع دقائق من بداية المباراة، ثم أضاف سيرخي راموس الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 19 إثر ضربة حرة نفذها زميله سوسو.

وأضاف ألكاسير الهدف الثاني له، والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 29 حيث استغل غفلة دفاعية، ليواصل ألكاسير بذلك تألقه التهديفي حيث أحرز تسعة أهداف خلال آخر خمس مباريات مع دورتموند والمنتخب.

وكاد إيثان إمباديو أن يرد بهدف في شباك المنتخب الإسباني، لكن القائم تصدى للكرة حيث كثف منتخب ويلز محاولاته للعودة إلى المباراة.

كذلك عاند الحظ اللاعب الإسباني سوسو عندما تصدت العارضة لكرة خطيرة سددها.

وأعرب مارك بارترا، عن شكره على طريقته، إلى المدير الفني لويس إنريكي، نظير إعادته إلى صفوف المنتخب الإسباني، عبر إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، رد منتخب ويلز بهدفه الوحيد لحفظ ماء الوجه، وسجله سام فوكس.