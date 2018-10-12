منتخب فرنسا يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام أيسلندا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل كيليان مبابي هدفاً في الوقت القاتل أنقذ به المنتخب الفرنسي، بطل العالم، من الهزيمة أمام نظيره الأيسلندي حيث تعادل معه 2 / 2 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما.

وتقدم المنتخب الأيسلندي بهدفين سجلهما بيركير بيارناسون وكاري أرانسون في الدقيقتين 30 و58 لكن المنتخب الفرنسي أفلت من الهزيمة بهدفين أحرزهما في آخر أربع دقائق.

ففي الدقيقة 86، أسكن الأيسلندي هولمان أورن إيجولفسون الكرة في شباك منتخب بلاده عن طريق الخطأ، ثم نجح النجم مبابي في خطف هدف التعادل 2 / 2 لفرنسا من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.