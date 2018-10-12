البرتغال تتخطى بولندا في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

رغم غياب النجم كريستيانو رونالدو تمكن المنتخب البرتغالي من مواصلة بدايته القوية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه البولندي 3-2 في الجولة الثالثة من المستوى الأول.

وكانت بولندا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم جنوى كريستوف بياتيك في الدقيقة 18، ثم أدركت البرتغال التعادل عبر مهاجم إشبيلية الإسباني أندريه سيلفا في الدقيقة 31، ومنح مدافع بولندا وموناكو الفرنسي كميل غليك التقدم للبرتغال عندما حاول إبعاد كرة من أمام رأفا داخل المنطقة فتابعها بالخطأ داخل مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 43، وعزز جناح مانشستر سيتي برناردو سيلفا تقدم الضيوف في الدقيقة 52.

وقلص لاعب وسط فولفسبورغ الألماني الفارق لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية على الطائر من حافة المنطقة على يمين الحارس روي باتريسيو في الدقيقة 77.

وهي المباراة الثالثة التي يغيب فيها رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وهو الفوز الثاني على التوالي للبرتغال فعززت موقعها في الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما مُنيت بولندا بخسارتها الأولى عقب تعادلها مع إيطاليا 1-1 في الجولة الأولى.