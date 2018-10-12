الأرجنتين تقسو على العراق في افتتاح البطولة الرباعية الودية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استهل المنتخب الأرجنتيني منافسات البطولة الرباعية الودية لكرة القدم، التي تحتضنها السعودية، بالفوز على نظيره العراقي 4 / صفر وسط حضور 18 ألف و600 مشجع بمدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وافتتح لوتارو مارتينيز التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 17، ثم أضاف روبرتو بيريرا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53، قبل أن يسجل جيرمان بيزيلا وفرانكو سيرفي الهدفين الثالث والرابع للأرجنتين في الدقيقتين 82 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وتستأنف منافسات البطولة الجمعة بلقاء المنتخب السعودي نظيره البرازيلي، ثم تلتقي السعودية مع العراق في مواجهة عربية خالصة يوم الإثنين المقبل على أن يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي مساء الثلاثاء.