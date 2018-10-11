نادي ميلان يفوز بتوقيع الشاب البرازيلي باكيتا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم البرازيلي ليوناردو، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع نادي فلامينغو البرازيلي، للتعاقد مع لاعب وسطه الشاب لوكاس باكيتا، الذي تطمع أندية أوروبية في ضمه إلى صفوفها، مشيراً إلى إمكانية عودة العملاق الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، إلى صفوف النادي اللومباردي.

وأكد ليوناردو، التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية، يوم الخميس، بشأن ظفر ميلان بصفقة التعاقد مع باكيتا "21 عاماً، متفوقاً على أندية برشلونة، وليفربول، وباريس سان جيرمان.

وكشفت التقارير، أن ميلان وافق على دفع 35 مليون يورو، لإتمام التعاقد مع باكيتا، الذي انضم إلى فلامينغو بعمر 10 سنوات، في صفقة قد تكون الأعلى للاعب برازيلي منتقل إلى ناد إيطالي.