موناكو يقيل مدربه جارديم لسوء النتائج

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي موناكو المتعثر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، يوم الخميس، إقالة مدربه ليوناردو جارديم.

وتولى جارديم "44 عاماً"، تدريب موناكو في 2014، وقاد الفريق للقب الدوري الفرنسي في 2017، ليكون اللقب هو الأول للنادي منذ عام 2000.

كما قاد جارديم موناكو للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في موسم 2016/ 2017، وساهم في اكتشاف لاعبين مثل كيليان مبابي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية.

وجاءت إقالة جارديم، لتفتح الباب أمام التعاقد مع النجم السابق لموناكو تييري هنري "41 عاماً"، في منصب المدير الفني للفريق.

وتعرض جارديم للإقالة، بسبب المسيرة الكارثية لموناكو في الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط، بعد مرور تسع جولات من عمر الموسم.

ولم يحقق موناكو أي انتصار على مستوى جميع المسابقات، منذ فوزه على ملعب نانت 3 /1 في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس الماضي.