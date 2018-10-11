السعودية والبرازيل تلتقيان في السوبر كلاسيكو الجمعة

الشارقة 24 - محمود علي:

بعد 17 عاماً من آخر مواجهة بين الفريقين، ستكون الإثارة والمتعة شعار المنتخبين السعودي والبرازيلي لكرة القدم، عندما يلتقيان، يوم الجمعة، على إستاد جامعة الملك سعود الرياضية، بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات الدورة الرباعية الدولية، التي أطلق عليها لقب "السوبر كلاسيكو".

ويتطلع عشاق الساحرة المستديرة، في كل أنحاء العالم، إلى مباراة الجمعة، كونها مواجهة بين المنتخب البرازيلي أحد أبرز المنتخبات في العالم، ونظيره السعودي الذي ترك بصمة جيدة على الساحة الدولية في الشهور الماضية، من خلال المباريات الودية القوية، إضافة للأداء المتميز الذي قدمه في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويشهد التاريخ على تفوق تام، لراقصي السامبا على الأخضر، حيث التقى الفريقان 4 مرات سابقة، كان الفوز فيها للبرازيل.

ويستعد الأخضر، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لخوض فعاليات بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.