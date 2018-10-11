النجم جون تيري يبدأ مشواره التدريبي في أستون فيلا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عيّن نادي أستون فيلا الإنجليزي دين سميث مدرباً جديداً للفريق، وسيساعده جون تيري قائد منتخب إنجلترا السابق.

وسيخلف سميث، الذي اكتسب شهرة كمدرب بسبب أسلوبه الهجومي مع برينتفورد كما أنه يشجع فيلا، ستيف بروس الذي أقيل الأسبوع الماضي بعد بداية سيئة للموسم في الدرجة الثانية، وقرر تيري مدافع تشيلسي السابق اعتزال اللعب الأحد الماضي.

ولم يرتبط تيري بأي فريق منذ ترك فيلا بعد الخسارة من فولهام في ملحق الصعود للدوري الممتاز الموسم الماضي، كما عين النادي خيسوس غارسيا بيتراتش مديراً رياضياً.

ويحتل فيلا المركز 15 في دوري الدرجة الثانية بعد الفوز 3 مرات في أول 12 جولة.