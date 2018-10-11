المنتخب الإسباني يستعد للقاء ويلز ودياً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعد مدرب إسبانيا، لويس أنريكي، لاعبيه على استاد البرينسيبياليتي في كارديف عاصمة إقليم ويلز البريطاني قبيل المباراة الودية ضد صاحب الأرض، التي تأتي قبل 4 أيام من مباراة إسبانيا على أرضها بمدينة إشبيلية ضد إنجلترا في دوري أمم أوروبا.

بدأ لويس أنريكي عهده مع المنتخب الإسباني بشكل رائع فقد تغلب في مباراته الأولى بهدفين مقابل هدف على إنجلترا على أرضها وأمام جماهيرها التي اكتظت بهم مدرجات استاد ويمبلي، وسحق وصيف مونديال روسيا المنتخب الكرواتي بستة أهداف دون مقابل.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة من الدوري الأول بـ 6 نقاط من مباراتين.