كييفو يتعاقد مع المدرب جانبييرو فنتورا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استعان نادي كييفو، بخدمات مدرب منتخب إيطاليا السابق جانبييرو فنتورا، خلفاً للمقال لورنتسو دانا.

وكان فنتورا، من دون وظيفة، بعد إقالته من تدريب "سكوادرا أتسورا"، بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في 60 عاماً.

ووقع المدرب، البالغ من العمر 70 عاماً، عقداً لمدة سنتين، مع نادي مدينة فيرونا، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي، ورصيده السلبي نقطة واحدة تحت الصفر، بعد حسم ثلاث نقاط من مشواره المتواضع، الشهر الماضي، لأخطاء في حساباته المالية.

ويملك فنتورا رصيداً كبيراً، من تدريب الأندية المحلية، على غرار نابولي، وسمبدوريا، وأودينيزي، وفيرونا.

وبنى سمعته في خمس سنوات مع تورينو، عندما أعاد الفريق إلى الدرجة الأولى، وساهم في مسيرة الهداف تشيرو إيموبيلي، قبل تعيينه على رأس المنتخب الإيطالي في 2016.

وستكون مباراته الأولى، على أرضه ضد أتالانتا، في 21 أكتوبر الجاري.