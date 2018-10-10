الشرطة تنفذ مداهمات وحملات تفتيش لأندية بلجيكية

الشارقة 24 - أسعد خليل :

داهمت الشرطة البلجيكية، عدداً من فرق كرة القدم في البلاد، في إطار تحقيقات واسعة النطاق، بشأن حدوث تلاعب في نتائج المباريات.

وجرت 57 عملية مداهمة للشرطة، في جميع أنحاء أوروبا، حيث وقعت 44 عملية في بلجيكا، والبقية في فرنسا ولوكسمبورج وقبرص والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أن إيفان ليكو مدرب فريق كلوب بروج حامل لقب الدوري البلجيكي، كان أحد الأفراد الذين تم القبض عليهم لاستجوابهم.

وأكد نادي أندرلخت، الذي يعد النادي الأنجح في بلجيكا، أنه تم مداهمته كجزء من تحقيق يتعلق بممارسات بعض وكلاء اللاعبين، مشيراً إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.

كما أعلن مكتب المدعى العام، أن أعضاء لجنة الأندية والوكلاء والحكام ومكتب المحاسبة إلى جانب مدربين وصحافيين ومتعاونين، يخضعون للتحقيق الآن.