الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الأوروجوياني ماتوساس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم عن تعيين الأوروجوياني جوستافو ماتوساس، مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول.

وأكد ماتوساس الذي تم تقديمه، الأربعاء، في منصب المدير الفني لمنتخب كوستاريكا، أنه تحد رائع، وأنه يشعر بحماس شديد.

وأضاف: لقد تحدثت مع كل أفراد عائلتي والكل أجمع على إنها فرصة رائعة.

وسيكتفي ماتوساس بأداء دور المتفرج خلال المباراتين الوديتين أمام المكسيك وكولومبيا يومي 11 و16 نوفمبر المقبل، حيث سيقود المدرب المؤقت رونالد جونزالس الفريق في هاتين المباراتين.

وسيكون الهدف الرئيسي في المهمة الجديدة لماتوساس هي قيادة منتخب كوستاريكا لمونديال 2022.