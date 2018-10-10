المنتخب الألماني يبحث عن طوق نجاة في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يحل المنتخب الألماني ضيفاً على نظيره الهولندي، السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الأول من دوري أمم أوروبا، ثم يحل الفريق ضيفاً على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم في العاصمة الفرنسية باريس بعدها بـ 3 أيام.

ومر المنتخب الألماني بتجربة غير جيدة في كأس العالم الماضي، لذلك يحتاج إلى تحقيق نتائج جيدة في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات للبطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستهل المانشافت بقيادة مديره الفني يواخيم لوف مسيرته في البطولة بشكل صلد، وإن لم يكن رائعاً حيث تعادل سلبياً مع نظيره الفرنسي بطل العالم.

ويفتقد لوف في مباراته أمام المنتخب الهولندي بأمستردام جهود كل من المدافع أنطونيو رويدجر ولاعب الوسط كاي هافيرتز والمهاجم ماركو ريوس بسبب الإصابات، ولكن هذا لم ينل من عزيمة وحماس لوف.