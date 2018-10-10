هويسكا الإسباني يستغني عن خدمات مدربه الأرجنتيني ليو فرانكو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي هويسكا المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه الأرجنتيني، وجاءت إقالة ليو فرانكو بعد خسارة هويسكا 5 مرات في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني.

وبدأ هويسكا رحلته في الدوري الإسباني بالفوز على إيبار 2 /1 قبل أن يتعادل مع اتلتيك بيلباو 2 /2.

وتعرض هويسكا لهزيمة مذلة على يد فريق برشلونة حامل اللقب 2 /8، ومنذ ذلك الحين بدأت المعاناة الحقيقية للفريق في الدوري المحلي.

وذكر النادي في بيانه "هويسكا يقدر التزام وإصرار المدرب خلال فترة عمله في النادي".

وتولى الحارس الأرجنتيني فرانكو الذي أنهي مسيرته الكروية في صفوف هويسكا، منصب المدير الفني للفريق في يونيو الماضي.