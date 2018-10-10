محمد صلاح ينضم لتدريبات "الفراعنة" الأربعاء

الشارقة 24 - محمود علي:

وصل محمد صلاح نجم المنتخب المصري والمحترف في فريق ليفربول الإنجليزي إلى القاهرة مساء الثلاثاء، وذلك للانضمام لمعسكر المنتخب استعداداً لمواجهة أي سواتيني (سوازيلاند سابقاً) يوم الجمعة المقبل بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

ولم يتمكن محمد صلاح من اللحاق بتدريبات المنتخب الثلاثاء بعد سماح المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق له بتأجيل رحلته عدة ساعات لقضاء بعض الوقت مع أسرته والحصول على مزيد من الراحة بعد مشاركته مع ليفربول في لقاء مانشستر سيتي الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.