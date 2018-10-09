إنجلترا تستعد للقاء كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أشرف مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، على تدريب المنتخب، في معسكره في سان جورج بارك، ضمن استعداداته، لمباراتي كرواتيا وإسبانيا، في دوري الأمم الأوروبية .

تشكيلة المنتخب غلبت عليها روح الشباب، حيث ضمت وجوهاً جديدة بينهم: ماسون ماونت، وجادون سانشو، ولويس دانك وجميس ماديسون، كما عاد للمنتخب روس باركلي للمرة الأولى منذ مارس 2017.

وتغيب عدد من النجوم، بينهم لوك شو، وجميس تاركوفسكي، وديلي آلي، وجيسي لينغارد، وروبين لوفتوس-تشيك، بداعي إصابات مختلفة.

منتخب الأسود الثلاثة، يواجه كرواتيا في زغرب 12 أكتوبر، ثم ينتقل إلى إسبانيا لخوض مباراة مهمة يوم 15 أكتوبر، أمام اللاروخا .