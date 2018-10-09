كييفو يقيل مدربه ويستعين بجهود فينتورا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أقال نادي كييفو المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مدربه لورينزو دانا، بعد 8 جولات من عمر الموسم.

وتولى دانا، الذي لعب لمدة 13 عاماً، في مركز الدفاع بصفوف كييفو، منصب المدير الفني للفريق، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم الماضي، خلفاً لرونالدو ماران، ونجح في قيادة الفريق لتجنب الهبوط عبر الفوز، في آخر ثلاث جولات من الموسم الماضي.

ولم يفز كييفو حتى الآن مباريات هذا الموسم، حيث تعرض لست هزائم وتعادل مرتين، ليتذيل جدول الترتيب، برصيد "-1" بعد عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية.

وتولى جيان بييرو فينتورا، منصب المدير الفني لكييفو خلفاً لدانا.

وأقيل فينتورا من تدريب المنتخب الإيطالي في نوفمبر الماضي، بعد فشل الأزوري في بلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.