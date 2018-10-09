المدرب ساوثغيت يضم بن تشيلويل للمنتخب الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

انضم بن تشيلويل مدافع ليستر سيتي، إلى تشكيلة منتخب إنجلترا، بدلاً من لوك شو ظهير مانشستر يونايتد المصاب، للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية .

واستهل تشيلويل، البالغ من العمر 21 عاماً، مشواره مع منتخب "الأسود الثلاثة"، خلال الفوز الودي على سويسرا،1-0، على ملعب فريقه "كينغ باور ستاديوم" الشهر الماضي، وكان في السابق، ضمن تشكيلة المنتخب تحت 21 عاماً.

من جهته، دفع شو ثمناً إضافياً، لمسلسل إصاباته، وسيغيب عن مباراتي بلاده في المسابقة القارية المستحدثة ضد كرواتيا وإسبانيا.

وعانى شو من ارتجاج دماغي، خلال خسارة بلاده ضد إسبانيا، 1-2، الشهر الماضي، وذلك في مباراته الدولية الأولى، بعد تعرضه لكسر في ساقه عام 2015.

وينضم تشيلويل، إلى تشكيلة شابة استدعاها المدرب غاريث ساوثغيت، على غرار زميله في ليستر جيمس ماديسون "21 عاماً"، ومايسون ماونت "19 عاماً" لاعب وسط دربي، ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني جايدون سانشو، 18 عاماً".

كما استدعي لويس دانك مدافع برايتون، يوم الأحد، بدلاً من المصاب جيمس تراكوفسكي.