الأسطورة مارادونا يؤكد عدم اهتمامه بتدريب الأرجنتين

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أبدى الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، رغبته في تدريب ناديه السابق بوكا جونيورز، مشدداً في الوقت عينه أنه لن يعود لتدريب المنتخب الأرجنتيني.

وأفاد دييغو خلال حوار مع موقع "Infoabe" الأرجنتيني، بأنّه يتطلع لتحقيق أشياء كثيرة، ولكن المنتخب مليء بالخونة، ولن يعود.

وأشار المدرب الأسبق لمنتخب الأرجنتين، والذي قاده في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ولكنه ودع من ربع النهائي، إلى أنه كان السبب في جلوس كلاوديو تابيا على كرسي رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

كما انتقد صاحب الـ 57 عاماً أداء بوكا جونيورز، محملاً المسؤولية للرئيس دانييل أنجيليسي، مشيراً إلى أن المهاجم المخضرم كارلوس تيفيز لم يعد "لاعب الشعب".

وأبدى مارادونا أمنيته في تدريب البوكا يوماً ما، وذكر أنه بالطبع يرغب في تدريب بوكا جونيورز ومعايشة الأجواء الكبيرة من الداخل، ولكن دون أن يكون هذا على حساب أي أحد من المدربين، في إشارة إلى عدم الرغبة في التأثير على منصب المدير الفني الحالي للفريق، غييرمو باروس سكيلوتو.

ودافع مارادونا عن نجم وقائد المنتخب، ولاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، ولكنه انتقد في المقابل خافيير ماسكيرانو، الذي لم يدافع علانية عن زميله السابق في المنتخب والبرشا إزاء الانتقادات التي وجهت إليه.