المنتخب الإسباني يستعد للقاء ويلز في دوري أمم أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تدرب المنتخب الإسباني في مقره التدريبي نادي شيوداد ديل فوتبول بالعاصمة مدريد، استعداداً لمباراتيه المقبلتين في دوري أمم أوروبا ضد ويلز وإنجلترا.

ويحل منتخب لويس أنريكي ضيفاً على المنتخب الويلزي، الخميس 11 أكتوبر في عاصمة الإقليم البريطاني مدينة كارديف، ثم ستستضيف إسبانيا إنجلترا في مدينة إشبيلية في الخامس عشر من الشهر.

وبدأ المدرب السابق لبرشلونة، لويس أنريكي، عهده كمدرب لإسبانيا بنصرين مذهلين على إنجلترا على أرضها بهدفين مقابل هدف، وبـ 6 أهداف دون مقابل على وصيف بطولة العالم المنتخب الكرواتي.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الـ 4 بـ 6 نقاط، وقد عاد إلى صفوفه مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، الذي لم يكن ضمن التشكيلة الإسبانية التي شاركت في كأس العالم، وسيلعب للمرة الأولى في مشواره لإسبانيا مدافع وولفرهامتون، جوني كاسترو.