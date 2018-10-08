النجم محمد صلاح في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عبر موقعها الرسمي عن أسماء 30 مرشحاً لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم لعام 2018.

وكشفت "فرانس فوتبول"، عن قائمة المرشحين على مرات منفصلة، بواقع خمسة لاعبين في المرة الواحدة، كنوع من التشويق حيث يتنافس عليها 30 لاعباً من جميع أنحاء العالم، وفي مختلف الدوريات الأوروبية.

وبات محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، هو اللاعب العربي الوحيد في القائمة، بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

كما قاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب 28 عاماً بعد أن وصل بالفريق إلى نهائي النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية، ليكافأ على مسيرته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وتواجد في أول قائمة أسماء تم الإعلان عنها، البرازيلي اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشسترسيتي الإنجليزي، والأوروجوياني أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل لاعبا ريال مدريد الإسباني.

وكشفت "فرانس فوتبول" عن 5 لاعبين آخرين، وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول)، والأوروجوياني ديجو جودين (أتلتيكو مدريد الإسباني).

وبعدها بساعتين أعلنت "فرانس فوتبول"عن خمسة أسماء جديدة هي، الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي الإنجليزى)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام الإنجليزي)، والإسباني ايسكو (ريال مدريد)، والبلجيكي ادين هازارد (تشيلسي)، والفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).

ثم أعلنت "فرانس فوتبول" عن دفعة جديدة من الأسماء، ضمت الحارس الفرنسي هوجو لوريس "توتنهام"، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش "يوفنتوس"، والبرازيلي مارسيلو "ريال مدريد"، والفرنسي كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، والسنغالي ساديو ماني "ليفربول".

وتواصل الإعلان عن قوائم الأفضل من جانب "فرانس فوتبول"، حيث كشفت عن خمسة أسماء جديدة، تضم الكرواتي لوكا مودريتش"ريال مدريد"، والحارس يان اوبلاك "أتلتيكو مدريد" والأرجنتيني ليونيل ميسي "برشلونة"، والفرنسي بول بوجبا" مانشستر يونايتد الإنجليزي"، والبرازيلي نيمار دا سيلفا "باريس سان جيرمان".

واختتمت المجلة الفرنسية الإعلان عن قوائم المرشحين، بالكشف عن خمسة لاعبين جدد، هم المصري محمد صلاح "ليفربول" والإسباني سيرخيو راموس، والفرنسي رافاييل فاران "ريال مدريد"، والأوروجوياني لويس سواريز، والكرواتي إيفان راكيتيتش"برشلونة".

واستحدثت مجلة "فرانس فوتبول" جائزتين هذا العام، هما الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، و"جائزة كوبا"، نسبة إلى النجم الفرنسي السابق ريمون كوبا، لأفضل لاعب تحت سن 21 عاماً.

وتمنح جائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم، وفقاً لثلاثة معايير، وهي الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، وتصنيفه من خلال الموهبة، واللعب النظيف، والسيرة الذاتية للاعب.

ويحق لكل مصوت من الصحافيين اختيار 5 لاعبين وكل لاعب منهم يحصل على نقاط كالتالي: ست نقاط، أربع نقاط، ثلاث نقاط، نقطتين، نقطة واحدة.

وجائزة الكرة الذهبية صاحبة تاريخ كبير في عالم كرة القدم، حيث توج بها لأول مرة الإنجليزي ستانلي ماتيوس، وذلك في عام 1956 حين كان لاعباً بصفوف نادي بلاكبول.