استعداداً لمواجهة السعودية

المدرب تيتي يضم النجم لوكاس مورا للمنتخب البرازيلي

  • الإثنين 08, أكتوبر 2018 في 11:17 م
  • لوكاس مورا
    لوكاس مورا
أعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي، استدعاءه لنجم نادي توتنهام الإنجليزي، لوكاس مورا، لينضم لتشكيلة المنتخب البرازيلي، بعد غياب عامين عن المشاركة الدولية.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
استدعى تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، جناح توتنهام الإنجليزي، لوكاس مورا في اللحظات الأخيرة. 
 
ويستعد المنتخب البرازيلي، لملاقاة الأرجنتين والسعودية ودياً.
 
ويحل مورا البالغ من العمر 26 عاماً، محل إيفرتون لاعب جريميو، الذي تعرض لإصابة في الفخذ.
 
ويعول المنتخب البرازيلي على جهود كل قوته الضاربة، خلال البطولة الرباعية الودية، التي تنطلق في السعودية الخميس المقبل، بمشاركة المنتخب العراقي.
 
وتصدر نيمار، وفيليب كوتينيو، وآرثر، وروبرتو فيرمينو، وجابريل خيسوس، القائمة التي أعلنها تيتي.
 
وتلتقي البرازيل مع السعودية، الجمعة، ثم تواجه الأرجنتين في الـ 16 من أكتوبر.