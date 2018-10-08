احتدام المنافسة على صدارة الدوري الإسباني وبرشا والريال يعانيان

الشارقة 24 - أسعد خليل:

احتدمت المنافسة في بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، في أسابيعها الأولى، وسط أجواء من الإثارة الكبيرة، التي أصبحت عنصراً أساسياً في جميع مباريات المسابقة خلال الشهر الأخير.

وبعد مرور 8 مراحل من المسابقة الإسبانية، اشتعلت المنافسة بشكل غير مسبوق بين الفرق المختلفة، حتى أصبح هناك ست فرق تتنافس فيما بينها على فارق ضئيل من النقاط، يصل إلى نقطتين.

وشهدت الجولتان الأخيرتان من المسابقة تغييراً في هوية متصدر جدول الترتيب مرتين، فقد أصبح إشبيلية الآن هو صاحب الصدارة بعد أن بدأ بشكل باهت مع انطلاق المسابقة، إثر حصده لأربع نقاط فقط في الأسابيع الأربعة الأولى من البطولة.

وأسفر هذا التراجع الكبير عن تفجر المطالبات برحيل رئيس النادي، خوسيه كاسترو، كما ثارت العديد من الشكوك حول الفريق ومدربه، بابلو ماشين، الذي تبدل به الحال في الوقت الراهن وتحول إلى مدرب مثير للإعجاب.

وصرح ماشين بأنه لا يفكر في الترتيب، ولكن في إدارة المباراة في اللحظة الحالية، بعد الخروج بشكل جيد، من لحظة معقدة للغاية بسبب الغيابات، والتحول إلى فريق مؤثر إلى حد كبير.

ومن المفارقات العجيبة أيضاً هذا الموسم في الدوري الإسباني، دخول ريال مدريد في نفق مظلم، بعدما غابت عنه الانتصارات خلال أربع مباريات متتالية، ثلاثة منها في الليغا وواحدة في دوري أبطال أوروبا، كما أخفق خلالها جميعاً في تسجيل الأهداف.

ولكنه ورغم ذلك يبتعد بفارق نقطتين عن إشبيلية، وبفارق نقطة واحدة عن كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وليس هناك شك بأن برشلونة بأدائه المهتز هذا الموسم، يطيل في أمد بقاء جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، بعد أن أصبح المدرب صاحب أسوأ انطلاقة، في المواسم التي تولى خلالها فلورينتينو بيريز، رئاسة النادي الملكي.

وحقق لوبيتيجي منذ توليه تدريب ريال مدريد، خمسة انتصارات وتجرع هزيمتين، وسقط في فخ التعادل أربع مرات، وهو ما يعد مستوى أقل من المتوسط من الناحية الفنية، ولكن ورغم ذلك لا تزال حظوظه في الاستمرار في منصبه قائمة، فهل سيقدم ما هو أفضل في الأيام المقبلة؟.

ويمكننا اعتماد نفس الشيء على برشلونة، الذي يبدو أنه أصبح يدور في فلك نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، فكل شيء بات يعتمد على ما يفعله اللاعب رقم 10.

وكانت مباراة السبت أمام فالنسيا خير دليل على هذا التصور، فقد أنقذ الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني، النادي الكتالوني من خسارة مؤكدة.

واستقبلت شباك برشلونة تسعة أهداف في الجولات الـ 8 الأولى من الدوري الإسباني، وهو ما يعادل عدد جميع الأهداف التي دخلت مرمى هذا الفريق طوال النصف الأول من نسخة الليغا في الموسم الماضي والمكون من 19 مرحلة.

ولهذا السبب وفي ظل غياب اللعب المؤثر، لم يحقق برشلونة أي فوز منذ أربع مراحل في الموسم الحالي الدوري الإسباني، ليسجل رقماً سلبياً أسوأ من أرقام غريمه التاريخي ريال مدريد.