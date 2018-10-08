الرياض تستضيف منافسات "المصارعة الحرة" نوفمبر 2018

الشارقة 24 - محمود علي:

تستعد عاصمة المملكة العربية السعودية، لاستضافة ثاني حدث رياضي في منافسات المصارعة الحرة، التابعة لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) في الـ 2 من نوفمبر المقبل.

يأتي هذا وفقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(WWE ) ، فينس مكماهن، بعد أن شهدت جدة في الـ 7 من إبريل الماضي، منافسات "أعظم رويال رامبل".

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود، أحداث هذا الكرنفال الكبير، حيث سيلتقي إي جاي ستايلز مع دانيال براين في نزال على لقب "دابليو دابليو أي" في عرض "كراون جول".

وبالإضافة إلى هذا النزال، سيشهد عرض "كراون جول"، نزالاً ثلاثياً على لقب "اليونيفرسال"، بين رومان رينز وبروك ليسنر وبرون سترومان، كما ستحتضن الرياض للمرة الأولى بطولة كأس العالم لـ "دابليو دابليو أي"، وذلك لتحديد الأفضل في العالم.